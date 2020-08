1 / 6 Marcel Salathé, Epidemiologe an der ETH Lausanne, ist ganz und gar nicht zufrieden mit dem Corona-Management des Bundes. KEYSTONE Das Contact-Tracing und das Testen funktionierten zu schlecht – es sei schlicht zu langsam. KEYSTONE Ein Contact-Tracer des Kantons Zürich bei der Arbeit. «Das Virus passt sich nicht den Bürozeiten der Beamten an», sagt Salathé. KEYSTONE

Darum gehts Epidemiologe Marcel Salathé greift das Corona-Management des Bundes frontal an.

Gerade beim Contact-Tracing und dem Testen funktioniere «gar nichts», sagt Salathé im Interview mit Tamedia.

Marcel Salathé ist einer der bekanntesten Epidemiologen der Schweiz. Er war massgeblich an der Entwicklung der Swiss-Covid-App beteiligt.

Marce Salathé ist einer der bekanntesten Immunologen der Schweiz. Gleichzeitig ist Salathé, der massgeblich an der Entwicklung der Swiss-Covid-App beteiligt war, einer der stärksten Kritiker des Corona-Managements des Bundes. Und das seit Monaten.

Im Interview mit der Tamedia-Redaktion lässt Salathé kein gutes Haar am Corona-Management des Bundes. «Wir haben ein hohes Wachstum und kriegen es nicht in den Griff. Die Dynamik geht vollständig in die falsche Richtung», so Salathé. Gerade beim Contact-Tracing funktioniere «hinten und vorne gar nichts», so der Epidemiologe.

Es sei für ihn unverständlich, warum mehrere Tage verstreichen würden, bis ein Testergebnis vorliege. Danach gehe es nochmals weitere zwei bis drei Tage, bis der Contact-Tracer anrufe. «Man glaubt noch immer, das Virus passe sich den Bürozeiten der Beamten an». Stattdessen wäre es wichtig, dass viel und schnell getestet würde, denn: «wirksam heisst schnell.»

Ein weiteres Problem verortet Salathé bei der Digitalisierung. Der Bund sei da schlicht zu wenig weit, so Salathé: «Wir haben eine Digitalisierungskrise. Bei manchen essenziellen Prozessen ist der Staat digital nicht einmal in der Steinzeit.» Dass das BAG noch per Fax kommuniziere, sei schlicht «inakzeptabel». Dass der Bund die Digitalisierung verschlafe, wie es Salathé formuliert, könnte zu Problemen weit über die Corona-Krise hinaus führen: «Im Moment haben wir eine Gesundheitskrise, morgen vielleicht einen Cyberangriff.»

Kritik an der von ihm mitentwickelten Swiss-Covid-App lässt Salathé hingegen nur bedingt gelten. Zwar nutzten noch zu wenig Leute die App, aber: «Wir sind besser als unsere Nachbarländer. Wir haben 25 Prozent Downloads, die Deutschen sind bei 20 und die Franzosen bei traurigen 2 Prozent.»

Salathé räumt aber ein, dass es zu lange gehe, bis bei einem positiven Test der Code über die App verschickt werde: «Ich kriege auch graue Haare, wenn ich höre, dass Leute 42 Stunden warten mussten auf den Code.» Der ganze Prozess dauere sogar 60 Stunden: «Das geht so einfach nicht. So bekommen wir das Virus nicht unter Kontrolle.»

Salathé ist überzeugt, dass es gar nicht so viel bräuchte, um das Virus in den Griff zu bekommen: «Man müsste gar nicht so viel mehr machen als bisher. Das ist vielleicht der Lichtblick. Aber man müsste es besser machen.»