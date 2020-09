Nach Jagdgesetz-Nein«Das Volk will, dass wir eine Lösung ohne Reh-Abschüsse finden»

Weil sich die wilden Rehe auf dem Friedhof Hörnli in Riehen BS vermehren und Schäden an den Gräbern anrichten, sollen einige Tiere abgeschossen werden. Dagegen regt sich Widerstand.

Sie fressen Grabschmuck, richten Flurschäden an und vermehren sich rasch. Rund 25 Rehe leben auf dem Basler Friedhof Hörnli. Das sind einige zu viel, darin sind sich die Stadtgärtnerei und auch Tierschützer einig. Die Stadtgärtnerei hat im Mai gemeinsam mit der Gemeinde Riehen deshalb den Abschuss einiger Tiere ins Auge gefasst. Dagegen regte sich sofort breiter Widerstand. Eine Petition wurde inzwischen von über 80’000 Menschen in der Schweiz unterschrieben.

Stimmvolk will Rehe schützen

Nicht zuletzt das klare Basler Nein am Wochenende zur Änderung des Jagdgesetzes sei als starkes Signal der Stimmbevölkerung zu werten. Die Botschaft des Stimmvolks sei klar: «Die Menschen wollen mit den Rehen leben, auch in der Agglomeration Basel, erst recht in einer Parkanlage am Waldrand wie dem Friedhof am Hörnli.»