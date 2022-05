Dmitri Muratow zum Krieg : «Das wäre das Ende der Menschheit»

Der Friedensnobelpreisträger und russische Journalist denkt, dass Putin Propaganda betreibt, um bei seiner Bevölkerung einen Atomangriff zu legitimieren. Ein solcher würde nicht den Krieg beenden, sondern die Menschheit auslöschen.

Der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow hat davor gewarnt, die russische Propaganda über einen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine auf die leichte Schulter zu nehmen. «Ich würde die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass Atomwaffen eingesetzt werden», sagte Muratow am Dienstag bei einer Veranstaltung zum Internationalen Tag der Pressefreiheit vor Journalisten in Genf.