Verkürzung der Kita-Öffnungszeiten – «Das wäre ein riesiges Problem für Eltern»

Mit den steigenden Fallzahlen fallen auch immer mehr Erwerbstätige aus. Das zeigt sich auch in den Kindertagesstätten, so der «Verband Kinderbetreuung Schweiz» (Kibesuisse). Die Situation in den Kitas habe sich in den letzten Wochen rasant zugespitzt. Einige Kitas hätten sogar bereits vorübergehend schliessen müssen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstagmorgen.