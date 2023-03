Credit Suisse Übernahme: «Aktionäre können froh sein, bekommen sie noch Geld»

Die Enttäuschung über das Aus der Credit Suisse ist gross – auch bei Passantinnen und Passanten am Tag nach dem Kollaps.

Viele fragen sich: Darf der Bund mich so enteignen? Hätte es keine besseren Lösungen gegeben?

Der Frust unter Zehntausenden Privatpersonen , die in vermeintlich sichere CS-Aktien investiert hatten, ist grenzenlos. Das Ersparte ist futsch, viele machen sich Sorgen um die Pensionskassen und die Wut treibt einige dazu, Klagen gegen die Verantwortlichen zu erwägen.

Doch sind die 76 Rappen, die Aktionäre pro Aktie noch erhalten , wirklich das Worst-Case-Szenario? Welche Alternativen hätten SNB und Bund gehabt – und wären die Aktionäre damit wirklich besser gefahren? Adriel Jost, Partner am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, ordnet ein.

Szenario 1: Der Staat hätte nichts gemacht

Adriel Jost: «Ohne Eingriff wäre der Aktienkurs mit allergrösster Wahrscheinlichkeit am Montag gegen null gegangen, die CS hätte Konkurs anmelden und liquidiert werden müssen. Dann hätten die Aktionäre gar nichts mehr bekommen. Man muss sich beim Kauf von Bank-Aktien immer bewusst sein, dass Banken aufgrund eines Bank-Runs innerhalb von wenigen Tagen von einem soliden Unternehmen zu quasi wertlos abrutschen können. Das ist bei anderen Unternehmen nicht so. So betrachtet können sie froh sein, dass sie jetzt immerhin noch 76 Rappen pro Aktie bekommen.»