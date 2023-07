Sissach BL: Das war Absicht

Gebrannt hat es an der Rheinfelderstrasse in Sissach. Durch das Feuer wurde auch die angrenzende Hecke teilweise zerstört.

Die Brandmeldung ging am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort an der Rheinfelderstrasse in Sissach standen ein Gartenhaus sowie die angrenzende Hecke bereits in Vollbrand. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.