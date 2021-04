«Das war das Highlight meines Tages»

«Oh Scheisse», sagt die 28-jährige Frau in ihrer Video-Aufnahme, während sie am Donnerstag vom Balkon ihres Arbeitsortes in Liestal, auf dem Vorplatz des Gebäudes, plötzlich Kühe sichtete. Sie staunte nicht schlecht, als die Vierbeiner gemächlich durch den Garten und über den Parkplatz trotteten. «Der Bauer ist auch dort, da passiert schon nichts», hört man ihre Arbeitskollegin sagen.