Prestige-Duell im Viertelfinal - «Das war die schlimmste Niederlage» – Hockey-Nati ist heiss auf die Deutschen

Darum gehts Die Schweiz trifft am Donnerstag im Viertelfinal der Hockey-WM auf Deutschland.

Die Nati hat noch eine Rechnung von der vergangenen Olympiade offen.

Patrick Fischer rechnet mit einem Gegner, der seinem Team alles abverlangen wird.

Im Viertelfinal der Hockey-WM in Riga kommt es am Donnerstag zum Prestige-Duell zwischen der Schweiz und Deutschland. Die Hockey-Nati zeigte bisher ein gutes Turnier. Die Spiele, die man gewinnen musste, wurden auch gewonnen. Nur gegen die starken Russen und gegen Schweden musste man eine Niederlage einstecken. Und nun kommen die Deutschen. Unser Nachbar zeigte bisher zwei Gesichter an dieser Weltmeisterschaft. Gegen Kanada konnten sie einen Achtungserfolg einfahren. Gegen Kasachstan hingegen verloren die Deutschen mit 2:3. Unser Nachbar schaffte die Viertelfinalqualifikation erst im letzten Gruppenspiel gegen Lettland.

«Sie werfen sich in jeden Schuss»

Was erwartet Nati-Coach Patrick Fischer für einen Gegner? «Deutschland ist eine Mannschaft, die sehr hart kämpft. Sie werfen sich in jeden Schuss, sie haben ein Bollwerk rund um den Torhüter gebaut. Ihre Defensive ist sehr stabil. Sie schiessen zwar wenig Tore, bekommen aber auch fast keine.» Es sei daher wichtig, dass sein Team mehr Scheibenbesitz habe und defensiv gut absichere. Und sowieso hat die Nati noch eine Rechnung offen mit Deutschland. Unvergessen bleibt die Niederlage an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, als die Schweiz im Achtelfinal in der Verlängerung mit 1:2 verlor.

Auf diese Niederlage angesprochen, sagt Fischer: «Das war meine bisher schlimmste, aber zugleich auch wichtigste Niederlage als Coach der Hockey-Nati. Aus dieser Niederlage haben wir einige Erkenntnisse gezogen und haben Änderungen vorgenommen. Es hat wehgetan, war aber wichtig.» Trotzdem sei es schon drei Jahre her und die Schweizer Mannschaft nun eine andere. Es sei jetzt nicht unbedingt so, dass man auf Revanche aus sei, denn die Umstände seien ganz anders als noch vor drei Jahren.

Einen kleinen Vorteil für die Nati sieht Fischer auch in der Spielstätte. Die Schweiz spielt in ihrer Homebase, dem Olympic Sports Center in Riga. «Ich glaube, es hilft uns schon, dass wir hier spielen können. Wir fühlen uns megawohl in diesem Stadion, wir können in unserer Garderobe bleiben. Die Deutschen kennen dieses Stadion nicht», so Fischer. Vor allem die Banden seien speziell in dieser Spielstätte. «Der Puck springt ein wenig komisch von den Banden ab hier, aber wir kennen das schon.» In ihrer Homebase zu spielen, sei garantiert kein Nachteil, sagt Fischer weiter.

1 / 6 Nati-Coach Patrick Fischer sieht in den Deutschen einen ernstzunehmenden Gegner im Viertelfinal: «Sie verfügen über eine sehr gute Mannschaft. Sie sind hartnäckig zu spielen.» Claudio Thoma/freshfocus Viel Kampf im letzten Gruppenspiel: Die Schweiz gewann im Schongang gegen Grossbritannien mit 6:3. Claudio Thoma/freshfocus Santeri Alatalo erzielte gegen die Briten seinen ersten WM-Treffer. Kann er gegen die Deutschen nachlegen? Claudio Thoma/freshfocus

«Unsere Kampfbereitschaft muss höher sein als die der Deutschen»

Obwohl die Partien gegen Deutschland nicht immer einfach sind, freut sich auch Spieler Tristan Scherwey auf die Partie am Donnerstag. Für ihn sind zwei Punkte ausschlaggebend, um als Sieger vom Eis zu gehen. «Unsere Kampfbereitschaft muss morgen höher sein als jene der Deutschen. Spielerisch haben wir eine grosse Qualität, das steht ausser Frage. Wenn wir am Donnerstag mit der richtigen Einstellung in das Spiel gehen, haben wir gute Chancen zu gewinnen.» Und wie sieht es mit dem Druck aus, vor allem in so einem Prestigeduell mit dem Nachbarn? «Das ist eine Ansichtssache. Du kannst dich mit negativem Druck kleiner machen. Oder du nimmst die Herausforderung an und spürst, wie geil es sein kann, gegen so eine Nation zu gewinnen», sagt ein kampfbereiter Scherwey.

Doch auch die Deutschen möchten den Kampf annehmen. Markus Eisenschmid, Center des morgigen Gegners, sagt vor der Partie: «Wir müssen uns nicht verstecken. Vor allem müssen wir unser Eishockey spielen, das uns stark macht.» Und der deutsche Coach Toni Söderholm sagte nach dem Viertelfinaleinzug seiner Mannschaft am Dienstagabend: «Sie haben eine stabile Mannschaft und starke Torhüter. Es wird ein sehr gutes Spiel werden und ich freue mich schon jetzt auf diese Herausforderung.» Angesprochen auf die spezielle Rivalität der beiden Nachbarländer meinte der Finne: «Derbys sind eine der schönsten Sachen im Sport. Da kitzelst du immer noch ein paar Prozent mehr Kampfgeist aus dir heraus. Allerdings muss man auch schauen, dass man seine Emotionen in solchen Duellen kontrollieren kann.» Dies hatte die Schweiz vor elf Jahren an der WM gegen die Deutschen nicht im Griff. Nach der 0:1-Niederlage kam es zu einer wüsten Massenschlägerei. (siehe Video oben)