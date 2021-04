Wil - Unbekannter bricht in Solarium ein und wird gefilmt

Aufnahmen des Sunworld Solariums in Wil SG zeigen einen Einbrecher. Ein unbekannter Mann ist in der Nacht auf Montag in die Räumlichkeiten eingebrochen. Eine Überwachungskamera filmte den Mann bei einem Automaten. «Es sind sehr gute Aufnahmen», sagt Andy Allenspach, CEO und Inhaber von Sunworld. Er hat die Aufnahmen auf Facebook veröffentlicht und sucht so nach Zeugen. Am Donnerstag habe sich eine Person gemeldet, die die Identität des mutmasslichen Diebes kennt. Im Laufe des Tages werde er den Namen haben und diesen der Polizei weitergeben. «Wir setzen 1000 Franken Belohnung aus für die Person, die uns oder der Polizei den entscheidenden Tipp geben kann, der zur Aufklärung führt», so Allenspach. Womöglich ist dieser Tipp bereits eingetroffen.