Theresia Fischer klagt über ihre Beinverlängerung 

Auch die Familie des Models sei in grosser Sorge um sie.

In einem Interview gibt sie preis, sehr viele Opiate genommen zu haben, um die Schmerzen zu ertragen.

Theresia Fischer äussert sich zum ersten Mal selbstkritisch, was ihre Beinverlängerung anbelangt.

In einem aktuellen Interview mit «Bunte» hat Theresia nun gestanden, die Eingriffe selbst nicht mehr gutzuheissen. «Natürlich, das war definitiv ein Fehler. Das kann man verurteilen, ich tue das auch», so die 31-Jährige. Auch ihre Familie, besonders ihre Eltern, hätten sich deswegen massiv Sorgen um sie gemacht. «Auch meine Oma sorgt sich und sagt, hoffentlich wird das alles gut.»

Theresia Fischer: «Das waren höllische Schmerzen»

Offen spricht das Model nun darüber, mit welchem Leiden die Operationen verbunden waren. «Das waren höllische Schmerzen. Ich habe Opiate genommen und das nicht in geringen Mengen. Zu diesem Zeitpunkt war ich teilweise nicht mehr Herr meiner Sinne.» Wegen zwei Knocheninfektionen kam es dann auch zu Komplikationen. Auch heute habe sie manchmal Krämpfe in den Beinen. Seit ungefähr einem Monat ist es ihr überhaupt möglich, wieder zu springen. «Ich habe momentan noch einen harten Gang – das legt sich aber wieder, wenn die Metallstäbe rauskommen, die ja erst nächstes Jahr im März entfernt werden», erzählt sie.

Ich finde sie okay – solange man nicht übertreibt.

Ich bin froh, dass wir damit die Möglichkeit haben, uns wohler in der eigenen Haut zu fühlen.

Durch die Eingriffe an Oberschenkeln im Jahr 2016 und dann bei den Unterschenkeln im Jahr 2022 wurden ihre Beine um insgesamt 14 Zentimeter verlängert. Das machte aus ihren ursprünglichen 1,70 Meter letztendlich 1,84 Meter. Kostenpunkt für die Operationen: rund 140’000 Franken.

Heute könne Theresia selbst nicht mehr verstehen, warum sie sich für die riskanten Operationen entschieden habe. «Wenn ich jetzt mit 31 Jahren zurückblicke, denke ich schon, Theresia, wie schlimm ging es dir, in welcher Situation musst du dich damals befunden haben, dass du dich so darauf einlassen konntest?» Sie wolle aber nicht von «Bereuen» sprechen, sondern will auch aus diesen, wenn auch schmerzhaften, Erfahrungen gelernt haben.