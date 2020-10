Djokovic nach erneutem Abschiessen«Das war ein seltsames Déjà-vu für mich»

Es war wieder passiert: Novak Djokovic schoss erneut einen Linienrichter an einem Grand-Slam-Turnier ab – dieses Mal jedoch völlig unabsichtlich. Am French Open im Achtelfinal gegen den Russen Karen Abgarowitsch Chatschanow streckte sich der Serbe beim Versuch, einen Aufschlag zu retournieren, vergeblich. Der Ball traf den Rahmen seines Schlägers und prallte von dort unglücklich ins Gesicht eines Linienrichters.

Die Weltnummer eins entschuldigte sich sofort. Die Partie konnte dann weitergeführt werden, und Djokovic zog souverän in den Viertelfinal ein. Doch noch nach dem Spiel steckte ihm der Linienrichter-Vorfall merklich in den Knochen. Es sei ein «seltsames Déjà-vu» gewesen, sagte er danach.

«Er hatte kleinen Bluterguss»

«Natürlich wird wegen der Ereignisse in New York jetzt wohl eine Geschichte daraus gemacht. Aber das ist mir und vielen anderen Spielern in den letzten 15 Jahren, seit ich auf der Tour bin, schon oft passiert», so der Serbe.