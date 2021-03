Mehrere tausend FCB-Fans demonstrierten am Samstagabend vor dem Joggeli, sangen Lieder und zündeten Feuerwerk.

Tausende FCB-Fans erschienen zum Heimspiel am Samstagabend vor dem «Joggeli».

Tausende FCB-Fans sind am Samstagabend vor dem St. Jakob-Park erschienen, um gegen den Club-Boss Bernhard Burgener zu demonstrieren. Die Kundgebung war von den Behörden bewilligt , Pyros wurden gezündet, es wurde lautstark gesungen. Das wirft Fragen auf.

In der 20 Minuten-Community zum Beispiel finden es einige Mitglieder nicht in Ordnung, dass sich angesichts der Corona-Pandemie so viele Menschen treffen und ausgelassen singen. «Die Schweiz wundert sich über Basel», kommentiert jemand die Aktion. «Aber ich darf nicht mit meiner Familie und meinen engsten Freunden meinen Geburtstag feiern», bringt ein anderes Mitglied die Kritik auf den Punkt.