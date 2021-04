Djokovic-Out in Monte Carlo : «Das war eine meiner schlechtesten Leistungen in den letzten Jahren»

Für Novak Djokovic bedeutet der Achtelfinal in Monte Carlo die Endstation. Der Serbe verliert gegen Dan Evans in zwei Sätzen.

Novak Djokovic scheitert im Achtelfinal des ATP-Turniers in Monte Carlo.

Novak Djokovic ist in Monte Carlo bereits draussen.

Novak Djokovic hat beim Tennis-Turnier in Monte Carlo den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die serbische Nummer eins der Welt verlor gegen den Briten Daniel Evans mit 4:6, 5:7. Evans steht derzeit auf Platz 33 der Weltrangliste.

«Das war sicherlich eine meiner schlechtesten Leistungen in den vergangenen Jahren», sagte Djokovic. «Ich habe mich einfach schrecklich auf dem Platz gefühlt», sagte der 33-Jährige, der im zweiten Durchgang einen Satzball vergab. Für Djokovic war es das erste Turnier seit seinem Triumph bei den Australian Open im Februar .

Dan Evans kritisierte den Serben nach dem Spiel. Zu Amazon Prime Sport sagte er: «Djokovic liess mich zu Beginn des Spiels in der Umkleidekabine warten. Das war ein bisschen nervig.» Dadurch wollte Evans den Sieg umso mehr. «Das hat mich ein bisschen extra angefeuert», so der Brite.

Auch Zverev draussen

Im März setzte es für Evans beim Turnier in Doha noch eine Pleite gegen eine weitere Tennis-Grösse. Evans war der erste Gegner von Roger Federer, bei seinem Comeback nach über einem Jahr. In drei Sätzen konnte der Schweizer den Sieg gegen Evans einfahren.

Ebenfalls ausgeschieden ist der Deutsche Alexander Zverev. Der 23-Jährige verlor seine Partie gegen David Goffin mit 4:6 und 6:7. Zverev war mit einer Ellenbogenverletzung ins Turnier gegangen und hatte erst am Wochenende entschieden, in Monte Carlo an den Start zu gehen.