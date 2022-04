Baselland – Das war eine Sturmböe zu viel

Die herannahende Kaltfront kündete sich am Donnerstagabend mit starken Windböen an, die teilweise Sturmstärke erreichten. In der Baselbieter Gemeinde Rünenberg wurden Windspitzen von bis zu 110 Stundenkilometern gemessen, wie Meteoschweiz berichtet. Die starken Südwestwinde haben im Baselbiet dann auch vielerorts Sturmschäden verursacht. In den vergangenen 24 Stunden seien 13 diesbezügliche Meldungen eingegangen, teilte die Baselbieter Polizei am Freitag auf Anfrage mit.