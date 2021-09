SpaceX : «Das war eine Wahnsinnsreise für uns alle, aber jetzt geht es erst richtig los»

Nach drei Tagen im All sind die ersten Weltraumtouristinnen und -touristen des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX wieder sicher auf der Erde gelandet.

In einer Kapsel ging es wieder zurück in Richtung Erde.

Die «Crew Dragon»-Raumkapsel wasserte am Samstag um kurz nach 19.00 Uhr (01.00 Uhr MESZ) im Atlantik vor der Küste Floridas, wie auf einer Live-Videoübertragung des Unternehmens zu sehen war. Ein SpaceX -Schiff nahm die vier US-Passagiere in Empfang, die winkend und mit breitem Lächeln aus der Kapsel stiegen.

Im Anschluss wurden sie per Hubschrauber zum Kennedy Space Center geflogen. Von dort war die Crew am Donnerstagmorgen ins Weltall gestartet. Die Raumkapsel war ohne professionellen Astronauten an Bord weitgehend automatisch geflogen und drei Tage lang in der Erdumlaufbahn geblieben. In rund 575 Kilometern Höhe hatte sie die Erde mehr als 15 Mal pro Tag umkreist.