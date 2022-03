Nach Brand – Das war einmal ein Grüncontainer

Rund 200 Paletten standen in Flums SG in Brand.

Am Donnerstagabend, kurz nach 20.15 Uhr, hat ein Grüncontainer an der Botenaustrasse in Widnau SG gebrannt. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Der Brand dürfte durch im Grüncontainer entsorgte Asche ausgelöst worden sein. Die genaue Brandursache wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. An der Fassade einer Liegenschaft sowie an einem Holzzaun entstand Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.