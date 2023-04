Seealpsee trocknet aus

Der Seealpsee im Alpsteingebirge gilt als einer der schönsten Bergseen der Schweiz. Wer nun aber eine Frühlingswanderung an den idyllischen See plant, könnte enttäuscht werden.

Denn der Seealpsee ist auch ein Speichersee für ein Kraftwerk in Appenzell Innerrhoden.

Dieses Jahr fällt der tiefe Pegel wegen des guten Wetters mehr auf als in anderen Jahren.

Er lockt Tausende Menschen aus nah und fern an: der Seealpsee, eingebettet im Alpsteingebiet in der Ostschweiz. Normalerweise kommen die Besucherinnen und Besucher wegen seiner schönen Farbe und der idyllischen Landschaft, die ihn umgibt. In den wärmeren Jahreszeiten kann man sogar mit einem Ruderboot über den See fahren oder ein erfrischendes Bad darin nehmen.

Wer zurzeit aber eine Wanderung an den Bergsee plant, könnte enttäuscht werden. Der See ist keiner mehr, sondern gleicht eher einer grösseren Pfütze. Der derzeitig tiefe Wasserstand ist aber nicht aussergewöhnlich. «Der Seealpsee ist grundsätzlich der Speichersee des Kraftwerks Seealpsee-Wasserauen und wird somit stets bewirtschaftet», sagt Dr. Heike Summer, Leiterin des Amts für Umwelt des Kantons Appenzell Innerrhoden, gegenüber FM1-Today. Vor allem in den Wintermonaten, wenn sich niemand auf der Alp rund um den See befindet und auch die Restaurants und Wirtschaften geschlossen haben, werde der See tiefer abgesenkt als in den warmen Monaten.

Dieses Jahr fällt der tiefe Pegel wegen des guten Wetters und des geringen Niederschlags mehr auf als in anderen Jahren. «Im Vergleich zu anderen Jahren hat in diesem Jahr die touristische Nutzung des Gebiets früher begonnen, da sehr wenig Schnee liegt», so Summer weiter. «Sonst wird der für diese Zeit übliche tiefe Seestand kaum bemerkt.» Mit Niederschlag werde sich der Pegel des Sees schnell wieder erholen, so Summer weiter. «Aktuell steigt der Seestand täglich rund zehn Zentimeter.»