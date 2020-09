«Wem Fallschirmspringen oder U-Bahn-Surfen zu öde ist, dem empfehlen wir eine Fahrt im Autozug der Rhätischen Bahn. Nicht», so beginnt ein Text zu einem Video, das derzeit auf Facebook kursiert. Es zeigt zwei Mopedfahrer auf dem Autoverlad Vereina. Auch die «Südostschweiz» hat bereits darüber berichtet. Im Begleittext zum Video heisst es, die Situation sei grob fahrlässig und wirklich gefährlich gewesen. Sie hätten exakt alle Anweisungen befolgt und so ein kostenloses Stuntmantraining bei Tempo 100 absolviert.

«Normalerweise kommt man mit Mopeds im Autozug in ein geschlossenes Abteil, in dem die Zweiräder gesichert werden und die Fahrer ganz normal im Zug sitzen», heisst es weiter. Hier seien sie aber zu einem Abteil gelotst worden, wo die Tür klemmte. Daraufhin seien sie in den ersten offenen Autowagen ohne Sicherungsmöglichkeit platziert worden. «Sekunden später ging die Fahrt los, ohne die geringste Möglichkeit, Einspruch zu erheben.»

Unter dem Beitrag auf Facebook kommentiert die Mopedfahrerin, sie habe noch Stunden danach Puddingbeine gehabt. Insgesamt habe die Fahrt etwa 20 Minuten gedauert. Passiert sei ihnen aber Gott sei Dank nichts. Passiert ist das Ganze vergangenen Donnerstag. Auf Facebook ist das Mitgefühl mit den Mopedfahrern gross. «Ich fass das nicht! Die haben mit eurem Leben gespielt! Bin ich froh, dass ihr das überstanden habt», heisst es etwa. Oder: «Der helle Wahnsinn! Was für ein unfassbares Glück, dass ihr da am Ende mehr oder weniger heil rausgekommen seid. Auf die Reaktion der Bahn bin ich ja mal gespannt.»

RhB entschuldigt sich

In einer Stellungnahme der Räthischen Bahn (RhB) heisst es: «Die Sicherheit steht bei der RhB an oberster Stelle. Der Verlad von Motorrädern, auch leichten wie Rollern oder eben Mopeds, auf den gedeckten und seitlich geschlossenen Autotransportwagen (ATW) ist in unserem Betriebskonzept so vorgesehen und zulässig und sicher.» Pro Jahr werden etwa 2500 Zweiräder durch den Vereinatunnel transportiert.