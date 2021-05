15-Jähriger schwer verletzt - «Das war genau meine Befürchtung, dass so etwas passiert»

Grosse Menschenmenge bei einem illegalen Rave im Basler Hafenareal. Kurz nachdem diese Aufnahmen gemacht wurden, kam es zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung. 20min/News-Scout/las

Darum gehts Bei einer Massenschlägerei in Basel wurde in der Nacht auf Sonntag ein 15-Jähriger lebensbedrohlich mit einer Stichwaffe verletzt.

Zuvor war eine junge Frau in der Nähe nicht ansprechbar in einem Gebüsch aufgefunden worden. Ob sie Opfer einer Straftat wurde, ist bisher nicht bekannt.

Die Ereignisse spielten sich im Rahmen einer Rave-Party mit über tausend Personen ab, wie verschiedene Quellen angeben.

Sie reisen aus der ganzen Umgebung von Basel an, aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich, um im Hafenareal der Stadt zu feiern. Um die Corona-Massnahmen kümmern sich die dicht gedrängten Partygänger nicht. Gemäss unabhängiger Quellen sieht es an der Uferstrasse seit geraumer Zeit jedes Wochenende so aus. In der Nacht auf Sonntag war aber etwas anders: Am Ende lag ein 15-Jähriger mit lebensbedrohlichen Stichverletzungen im Not-OP.

Laut der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt war er mit rund 20 anderen Personen an einer Massenschlägerei beteiligt. Dabei seien Klingen und Reizstoff eingesetzt worden. Auch drei weitere Männer Anfang 20 wurden verletzt, wie es weiter heisst. Der Grund für die Auseinandersetzung sei Unbekannt, auch ob noch mehr Personen zu Schaden kamen, wisse man nicht. Die Beteiligten seien in unbekannte Richtung geflohen. Laut Zeugen sprachen sie Hochdeutsch. Am Ende wurde ein 22-jähriger Schweizer unter Tatverdacht festgenommen.

«Mir wurde schlecht, als ich das gesehen habe»

«Es fand ein Mega-Rave mit über 1500 Personen statt, unmaskiert und mit Gedränge. Mir wurde schlecht, als ich das gesehen habe», sagt eine Person, die mit der Situation am Hafen vertraut ist, zu 20 Minuten. Die Partys fänden dort jedes Wochenende statt, auch als die dortigen Bars noch geschlossen waren. «Seit rund zwei Monaten wird hier gefeiert und man lässt es einfach geschehen», sagt die Quelle. Es sei zwar verständlich, dass man eine so grosse Menschenansammlung nicht einfach auflösen könne, aber die Zustände seien so nicht hinnehmbar.

«Das war genau meine Befürchtung, dass so etwas passiert», sagt die Person zu den Vorfällen in der Nacht auf Sonntag. Eine Massenschlägerei mit mehreren Verletzten, ein 15-Jähriger mit lebensbedrohlichen Stichwunden im Not-OP. Eine nicht ansprechbare junge Frau liegt im Gebüsch, niemand weiss , was passiert ist. «Grundsätzlich leisten Polizei und Securitas ja gute Arbeit, aber im Moment ist die Lage im Hafen ausser Kontrolle», warnt die Person.

«Alkoholisiert und zugedröhnt»

Ein News-Scout, der am Sonntagmorgen vor Ort war, bestätigt die Eindrücke. Er spricht von « alkoholisierten und zugedröhnten Partygängern » . Es sei so voll gewesen, dass man fast nicht hätte vorbeilaufen können. Er sei öfters an der Uferstrasse und sagt , es gebe wöchentlich Schlägereien. «Als ich am Sonntag dort war, habe ich keine Polizei gesehen». Es stört ihn , dass allfällige Autoposer am Hafen von der Polizei so strikt kontrolliert würden und bei diesen Partys einfach nichts geschehe .

1 / 3 Eine News Scout war am Sonntagmorgen mit dem Velo am Hafen und fand dort riesige Abfallberge vor. «Auf der Strasse waren so viele Schwerben, dass ich absteigen musste.» 20min/News Scout «Es war eine furchtbare Sauerei», sagt sie. 20min/News Scout «Normalerweise spaziere ich immer mal wieder am Hafen vorbei aber jetzt werde ich eine Weile lang nicht mehr gehen», sagt sie. 20min/News Scout

Gemäss Pascal Messerli von der SVP Basel-Stadt sollten klare Regeln gesetzt werden. «Es ist ein beängstigendes Zeichen, dass, kaum gehen die Leute wieder mehr nach draussen , auch wieder mehr Gewalttaten passieren» Die Polizei müsse ein Zeichen setzen und die Sache in den Griff kriegen, vor allem im Hinblick auf den Sommer.

Spürbar mehr Unverständnis

Ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt beantwortet die Fragen von 20 Minuten summarisch. «Der frühsommerliche Samstagabend und die Nacht auf Sonntag hat Zehntausende ins Freie gelockt», heisst es. An beliebten Treffpunkten in der Innenstadt und am Rheinufer habe das «in der Summe teilweise zu sehr dichtgedrängten Menschenmengen geführt».

Man habe mit «erstmals überdurchschnittlich vielen Personen», die sich nicht an die Corona-Massnahmen hielten, den Dialog gesucht, so der Sprecher weiter. Dabei sei den Polizeiangehörigen «spürbar mehr Unverständnis» entgegengestossen als zuvor. «Wir erinnern aber daran, dass eine erfolgreiche Bewältigung der Pandemie namentlich von der Selbstdisziplin der Bevölkerung abhängt», heisst es.