Zverev über Adria-Tour «Das war nicht das Schlaueste der Welt»

Nun also doch noch: Fast zwei Monate nach der Adria-Tour und der Corona-Party zeigt der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev erstmals Reue.

Nach seiner verpatzten Generalprobe für das US Open wollte Alexander Zverev den Mundschutz gar nicht mehr abnehmen. Bei der Video-Pressekonferenz nach der Niederlage am Western & Southern Open gegen Andy Murray war der 23-jährige Tennis-Profi zwar alleine in einem Raum und wurde von der PR-Betreuerin sogar darauf hingewiesen – doch Deutschlands Nummer eins behielt die hellblaue Maske lieber auf.