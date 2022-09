Laufen BL: Grosser Sachschaden nach Kollision mit Traktor auf der Wahlenstrasse

Erheblicher Sachschaden ist nach einem Unfall in Laufen BL am Dienstagmorgen zu beklagen. Ein Kombi prallte seitlich gegen das Hinterrad eines John Deere-Traktors, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben der Polizei war ein 70-jähriger Autofahrer gegen elf Uhr auf der Wahlenstrasse in Richtung Wahlen BL unterwegs, als er den Traktor überholen wollte.