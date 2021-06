Rassismus in den USA : «Das war kein Aufstand, das war ein Massaker»

Als erster US-Präsident erinnert Joe Biden in Tulsa an das rassistische Massaker an Schwarzen in der Stadt vor 100 Jahren. Bei seiner Ansprache warnt er auch vor aktuellen Bedrohungen für die amerikanische Demokratie. Die grösste komme von rechts.

1 / 3 Joe Biden spricht an einer Gedenkveranstaltung zum Massaker vor 100 Jahren in Tulsa. (1. Juni 2021) AFP Lessie Benningfield (r.) ist eine von drei Zeitzeugen. AFP Biden sagte, er sei der erste Präsident, der Tulsa besucht habe, um des rassistischen Angriffs vor 100 Jahren zu gedenken. AFP

Darum gehts Am 31. Mai und 1. Juni jährte sich das Massaker von Tulsa, im US-Bundesstaat Oklahama, zum 100. Mal. Damals wurden rund 300 Schwarze durch einen weissen Mob getötet.

US-Präsident Joe Biden wohnte eine Gedenkveranstaltung bei und forderte sein Volk auf, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.

Biden präsentierte auch Massnahmen, um die Wohlstandslücke zwischen Weissen und ethnischen Minderheiten zu verringern.

US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner 100 Jahre nach einem Massaker an Schwarzen in der Stadt Tulsa zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes aufgerufen. «Das ist es, was grosse Nationen tun. Sie arbeiten ihre dunklen Seiten auf», sagte Biden am Dienstag bei einem Besuch in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Rassistischer Hass habe die Gesetze und die Kultur in den USA mitgeprägt. «Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir so tun, als wäre das alles nie passiert und als hätte das keine Auswirkungen auf uns heute.» Biden betonte, nach Einschätzung der amerikanischen Geheimdienste gehe die grösste Gefahr für die USA von rechtsextremistischem Terrorismus aus.

Biden war in Tulsa mit den letzten drei noch lebenden Zeitzeugen des Massakers vom 1. Juni 1921 zusammengekommen, die heute nach Angaben des Weissen Hauses zwischen 101 und 107 Jahre alt sind. Damals hatte ein weisser Mob das Viertel Greenwood angegriffen und nach Schätzungen rund 300 Schwarze getötet, die Häuser und Wohnungen von etwa 10’000 Menschen wurden zerstört. Greenwood war trotz der damals in den USA noch gesetzlich verankerten Diskriminierung Schwarzer ein Ort gewesen, an dem eine sehr erfolgreiche schwarze Gemeinschaft gewachsen war. Das Viertel wurde daher häufig als «Schwarze Wall Street» bezeichnet.

Biden kündigte in Tulsa Massnahmen an, um die Wohlstandslücke zwischen Weissen und ethnischen Minderheiten in den USA zu verkleinern. Seine Regierung teilte mit, unter anderem solle der Kampf gegen Diskriminierung auf dem Immobilienmarkt verstärkt werden. Die Bundesregierung werde ausserdem die Auftragsvergabe an kleine Unternehmen, die im Besitz von Angehörigen von Minderheiten sind, um 50 Prozent erhöhen.

Biden bemängelte am Dienstag, der rassistische Angriff in Tulsa sei viel zu lange «in Dunkelheit gehüllt» und verschwiegen worden. «Meine amerikanischen Mitbürger, das war kein Aufstand. Das war ein Massaker. Eines der schlimmsten in unserer Geschichte», sagte er. «Dunkelheit kann zwar viel verbergen, aber nichts auslöschen.»

Angriffe auf das Wahlrecht

Er sei der erste Präsident, so Biden, der Tulsa besucht habe, um des rassistischen Angriffs vor 100 Jahren zu gedenken. An die Opfer erinnerte der Präsident mit einer Schweigeminute, an deren Ende er sich bekreuzigte. Biden hat den Kampf gegen Rassismus zu einem der zentralen Ziele seiner Präsidentschaft erklärt.

Der 78-Jährige kritisierte in seiner Ansprache Angriffe auf das Wahlrecht, für die seine Demokraten Republikaner in mehreren Bundesstaaten verantwortlich machen. Der Präsident sprach von einem «wirklich beispiellosen Angriff auf unsere Demokratie» und kündigte an, seine Stellvertreterin Kamala Harris werde die Anstrengungen seiner Regierung zum Schutz des Wahlrechts leiten. Harris teilte mit, allen amerikanischen Wählern müsse die Stimmabgabe möglich sein.

Die Vizesprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, kritisierte am Dienstag besonders ein Gesetzesvorhaben der Republikaner in Texas. Sie sagte, dieses Vorhaben sei «Teil eines konzertierten Angriffs auf unsere Demokratie» auf Grundlage der Lügen, die zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar geführt hätten. Jean-Pierre spielte auf die Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump an. Trump behauptet bis heute ohne jegliche Belege, durch Wahlbetrug um seinen Sieg gebracht worden zu sein.

Entschädigungen für Afroamerikaner Eine Taskforce in Kalifornien befasst sich als erste dieser Art in den USA mit Entschädigungen für Afroamerikaner. Der Ausschuss kam am Dienstag zum ersten Mal zusammen. Über zwei Jahre soll er sich mit den Schäden durch Sklaverei und systemischen Rassismus auseinandersetzen. Die Abgeordnete Shirley Weber, die Autorin der Gesetzgebung für die Gründung der Taskforce war, verwies auf die Gelegenheit, einen historischen Fehler wiedergutzumachen. «Ihre Aufgabe ist es, die Tiefe des Schadens festzustellen und die Wege, wie wir diesen Schaden beheben sollen», sagte Weber. Kritiker der Taskforce argumentieren, dass Kalifornien keine Sklaven gehabt habe und sich nicht mit Reparationszahlungen beschäftigen müssen sollte. Weber sagte hingegen, der US-Staat sei wirtschaftlich stark und könne der US-Regierung, die in der Vergangenheit das Problem nicht habe angehen können, ein Vorbild sein. Zu den neun Taskforce-Mitgliedern gehören Nachfahren von Sklaven. In Kalifornien wurden Afroamerikaner schlecht behandelt, auch wenn es in dem US-Staat kein grosses Sklavengeschäft gab. Mit der Begründung, Landflächen entwickeln zu wollen, wurden ihre Wohnviertel in San Francisco und Los Angeles dem Erdboden gleichgemacht. «Wir haben mehr verloren als wir jemals von diesem Land genommen haben», sagte der kalifornische Senator Steven Bradford. «Wir haben mehr gegeben als uns jemals gegeben worden ist.» Bradford ist Mitglied der Taskforce.