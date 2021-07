Basler Rhein-Surfer - «Das war keine waghalsige Aktion»

Vor dem Hüninger-Kanal an der französischen Uferseite bildete sich am Samstag eine stehende Welle im Rhein.

Über neun Meter war der Pegel am Samstagmorgen bei der Messstelle Basel-Rheinhalle, es wurde die zweithöchste Gefahrenstufe 4 ausgerufen. Es gilt ein Badeverbot und wegen des absoluten Fahrverbots für die Schifffahrt waren bis am Sonntag auch Rettungseinsätze zu Wasser nicht möglich. Der reissende Fluss unterspülte an der Grenzacherstrasse unterhalb der Kraftwerkschleuse das Ufer und riss einen Fischergalgen mit. Und beim Dreiländereck gegenüber des Rheinhafens stieg ein 20-Jähriger auf das Surfbrett.

Stehende Welle in der Wiese?

Flusssurfen ist bei Hochwasser in Basel populär. Normalerweise aber auf kleineren Gewässern wie der Birs. «Dort ist es aber wesentlich gefährlicher. Es gibt Untiefen, es hat Steine und es kommt viel Schwemmholz entgegen», sagt der junge Athlet. Der 20-Jährige wünschte sich aber, es gäbe in Basel eine feste stehende Welle, die Surfer auch bei normalem Pegelstand nutzen könnten. Als Vorbild nennt er die Eisbachschwelle in München. «In der Wiese liesse sich so etwas ohne grossen Aufwand realisieren», ist er überzeugt. Dann könnten er und seinesgleichen gefahrlos ihrem Hobby frönen.