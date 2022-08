Alex Frei : «Das war klar das schlechteste Spiel, seit ich FCB-Trainer bin»

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel bei ZSKA Sofia steht der FC Basel in den Playoffs zur Conference League mit dem Rücken zur Wand. Trainer Alex Frei ist von der Leistung seines Teams alles andere als begeistert.

Darum gehts Basel verliert am Donnerstagabend in den Conference-League-Playoffs auswärts bei ZSKA Sofia mit 0:1.

Damit braucht der FCB im Rückspiel eine grosse Steigerung, will man die Gruppenphase noch erreichen.

Trainer Alex Frei wählte im Anschluss an die Partie deutliche Worte zur Leistung seiner Mannschaft.

So ist es jetzt halt die gleiche Rückspiel-Ausgangslage wie schon in der dritten Quali-Runde gegen Brøndby. Wieder muss man in Basel innert Wochenfrist die Mittel finden, um gegen einen unangenehmen Gegner eine 0:1-Hypothek wettzumachen. Gegen ZSKA Sofia sollte dies zwar definitiv machbar sein – der Blick auf die Spielweise des FCB dürfte aber den einen oder anderen Fan an der Wiederholung der Brøndby-Story (Sieg nach Penalty-Krimi) zweifeln lassen.

«Das war klar das schlechteste Spiel, seit ich FCB-Trainer bin», fand auch FCB-Trainer Alex Frei nach dem Spiel auf der FCB-Webseite deutliche Worte. Während der FCB zuletzt vor allem mit der Chancenauswertung zu kämpfen gehabt hatte, hatte Freis Team beim 0:1 im Hinspiel der Playoffs zur Conference League ein anderes Problem: «In der zweiten Halbzeit waren wir zu pomadig, zu kompliziert und hatten viele technische Schwächen, die ich so gar nicht kannte», führt der 34-Jährige auf Instagram später noch etwas aus. Die Enttäuschung sei unglaublich gross, weil phasenweise die Ernsthaftigkeit abgegangen sei.

Riesenchance vor der Pause

Fakt ist: Die Bebbi kamen praktisch nicht in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Und wenn schon, war man mittlerweile schon fast gewohntermassen zu ineffizient: Sekunden vor dem Pausenpfiff vergaben Liam Millar und Dan Ndoye eine hundertprozentige Tormöglichkeit gleich doppelt (45. +3). Frei: «Machst du das 1:0 in diesem Hexenkessel, hast für eine Weile Ruhe.» So kommt es aber anders: Nach einer flachen, scharfen Hereingabe des Gegners klärte FCB-Verteidiger Sergio López zum 0:1 ins eigene Tor (70.).

Das heisst: Nach dem sonntäglichen Cup-Ausflug in die benachbarte Schützenmatte gegen den Zweitligisten Allschwil braucht es am kommenden Donnerstag eine deutliche Steigerung – ansonsten ist das Europa-Abenteuer für den FC Basel für diese Saison bereits zu Ende. «Dafür brauchen wir wie gegen Brøndby die Unterstützung der Fans», so der Nati-Rekordtorschütze (42 Tore). Die Mannschaft hätte ja bereits gezeigt, dass sie so eine Paarung drehen kann.

