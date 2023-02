Basel: Das war mal das bekannteste Kaufhaus der Stadt – «mir blutet das Herz»

Der Globus am Marktplatz in Basel wird momentan komplett renoviert. Vom Kaufhaus ist nur noch die denkmalgeschützte Fassade übrig.

Das Kaufhaus Globus am Marktplatz in Basel wird zurzeit umgebaut. Seit knapp einem Jahr besteht die Baustelle bereits. Nun wurden auf dem renommierten Blog Architektur Basel Bilder der Grossbaustelle veröffentlicht. In den sozialen Medien schlagen die Fotos hohe Wellen. Es scheint, als ob das Ausmass des Umbaus nun vielen Userinnen und Usern so richtig klar wird.