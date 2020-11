Zerstörtes Baustellen-WC an der Neutalstrasse in Schaffhausen .

Die Feuerwehr rückte zum Brandplatz an der Buchenstrasse in Wil SG aus.

In Wil SG an der Buchenstrasse.

In Schaffhausen an der Neutalstrasse.

Gleich an zwei Orten brannten am Freitagabend mobile Toiletten.

Am Freitagabend kurz vor Mitternacht ist an der Buchenstrasse in Wil SG ein Toi-Toi abgebrannt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.