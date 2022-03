Rückendeckung von Trainer Yakin – «Das war schlecht» – Nati-Captain Xhaka erklärt seinen Auswechsel-Frust

«Ich hätte in meinem 100. Spiel gerne nicht nur 60 Minuten gespielt», erklärte Xhaka anschliessend im SRF-Interview. Der Captain wollte nach Spielschluss keine grosse Sache aus dem Flaschenwurf machen. «Ich denke, das Frust-Thema wird wieder grösser gemacht, als es ist.» Es sei ein wichtiger Tag für ihn, seine Familie und Freunde. «Ich hätte mein Jubiläums-Spiel gerne gewonnen», so Xhaka.

Yakin ist froh, Xhaka zu haben

Vom von Xhaka erhofften Sieg war die Nati am Dienstagabend allerdings doch ein gutes Stück entfernt. In der ersten Hälfte waren die Gäste aus dem Kosovo gar die etwas bessere Mannschaft gewesen. Kobel bewahrte die Nati in seinem zweiten Länderspiel aber vor einem Gegentreffer. In der 52. Minute war der BVB-Goalie aber machtlos. Nach einem haarsträubenden Fehlpass von Zuber traf Rashica zur kosovarischen Führung. Zwar bewahrte Lotomba mit seinem Kopfballtor nach einer Stunde die Schweiz vor einer Blamage, trotzdem zeigte die Nati über weite Strecken einen sehr bescheidenen Auftritt.