Ski-Weltcup Adelboden: Sieger Marco Odermatt erklärt seinen Höllenritt

Hier holt Odermatt den Riesen-Sieg am Chuenisbärgli.

Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden, Loïc Meillard wird Dritter.

Es ist eine völlig verrückte Fahrt, die Marco Odermatt im zweiten Lauf in den Adelbodner Schnee zaubert. Mehrfach ist der Saison-Dominator ganz nah am Ausscheiden, findet aber immer wieder zurück auf die Linie. Im Ziel zeigt die Anzeigetafel dann wie schon im ersten Durchgang Laufbestzeit an – und Odermatt wiederholt seinen Heimtriumph von vor einem Jahr.