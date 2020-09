Holdener über Verletzung«Das war wieder einmal typisch Wendy»

Ein Schwung, ein Sturz und dann der Schock: Wendy Holdener verletzte sich vor einem Monat beim Slalomtraining auf dem Gletscher in Saas-Fee. «Es passierte nach etwa zehn Toren», sagte die 27-jährige Schwyzerin am Mittwoch an einem virtuellen Medientreffen. Sie sei danach sofort aufgestanden und zu den Betreuern gefahren, um diesen zu zeigen, dass es nicht so schlimm sei. War es jedoch, wie Holdener später bei den Untersuchungen erfuhr. Sie erlitt eine nicht-verschobene Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes.