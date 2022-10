Strafgericht BL: «Das war pietätlos» – Gericht trotzdem grosszügig zu Zocker

Er kam aber auch an ihre E-Banking-Unterlagen und konnte so ihre Konten plündern. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 95’000 Franken. (Symbolbild)

Er verschaffte sich Zugang zur Wohnung der Verstorbenen und gelangte so an ihre E-Banking-Unterlagen sowie weitere Vermögenswerte.

«Das Gericht ist wirklich an die Grenze der mildesten Strafzumessung gegangen. Sollte das Geringste passieren, müssen sie die zwei Jahre absitzen», redete Gerichtspräsidentin Annette Meyer Lopéz dem Beschuldigten ins Gewissen. Der 45-Jährige hatte den unvermittelten Tod seiner alleinstehenden Nachbarin im Dezember 2019 eiskalt ausgenutzt . Um seine Spielsucht zu finanzieren, plünderte er ihr Aktiendepot, bediente sich an ihrem Konto und vertickte ihren Schmuck im Internet.

Dabei betrieb er einen erheblichen Aufwand. Er leerte ihre Post, durchsuchte ihre Wohnung, damit er an Pincodes kam, bestellte eine zweite Bankkarte, übte ihre Unterschrift, um sich Vollmachten ausstellen zu lassen in ihrem Namen. «Es ist ein pietätloses Verhalten, was Sie an den Tag gelegt haben», so Meyer Lopéz. Allerdings: Der Mann flog auf, bevor er das gesamte Vermögen der Verstorbenen, die mehrere Hunderttausende Franken auf ihrem Konto liegen hatte, verprassen konnte. Zu seinem Glück. Sonst wäre sein Schuldenberg jetzt noch grösser.