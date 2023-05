Ballwil: Zug kommt nur knapp an LKW vorbei

Das Video zeigt, wie ein LKW gefährlich nahe am Gleis beim Bahnhof Ballwil LU steht.

Kurz vor dem Bahnhof Ballwil LU kam es am frühen Montagnachmittag zu einer Beinahe-Kollision, wie ein Video von News-Scout S.L. zeigt. «Ich war auf dem Weg an einen Termin und stand darum am Bahnhof», sagt S.L. zu 20 Minuten. «Der LKW stand fast auf dem Gleis und blockierte die Barriere. Wir dachten alle, dass es einen Crash gibt.»