Unfall in Schenkon: Tanklaster bremste zu hart

Wegen eines brüsken Bremsmanövers fuhr ein Autofahrer in Schenkon in einen Tanklastwagen.

Die Luzerner Polizei meldet am Montagmorgen diverse Unfälle vom Wochenende. In Schenkon auf der Münsterstrasse fuhr am Samstag ein Mann auf einen Tanklastwagen auf – bzw. unter, wie auf dem Bild der Polizei zu sehen ist. Wie es in der Medienmitteilung heisst, konnte der Autofahrer nach einem abrupten Bremsmanöver des Lastwagens nicht mehr reagieren. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden liegt bei rund 15’000 Franken.