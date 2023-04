DJ outete Blackfacing am Sechseläuten-Ball

Hier sieht man, wie der Clip eingespielt wurde , der sich über Homosexuelle und Prostituierte lustig macht. Tages-Anzeiger

Darum gehts An einem Zünfter-Anlass kam es zu rassistischen und diskriminierenden Szenen.

Der an diesem Abend engagierte DJ war entsetzt und filmte das Geschehen, worauf das Video an den «Tages-Anzeiger» gelangte.

Er prangert den in der Schweiz verbreiteten Rassismus an.

Dafür wird er wohl auch berufliche Nachteile in Kauf nehmen müssen.

«Es war einfach zu viel für mich», sagt der 43-jährige Gilles Meyer (Name geändert) gegenüber dem «Tages-Anzeiger» zu dem, was er als Tontechniker und DJ am Zünfter-Anlass «Ball beim Böögg» im Restaurant Terrasse in Zürich erlebte. Er habe sich sogar kurz überlegt, Licht und Ton einfach herunterzufahren, als die Darsteller auf der Bühne ihre verletzenden Sketches präsentierten. Das tat er zwar nicht, doch er griff zum Handy und filmte das Geschehen.

Rückblende: Am Samstag vor dem Sechseläuten trafen sich Zünfter und ihre Frauen sowie geladene Gäste zu einem nicht öffentlichen Anlass, an dem viel gelacht wurde – nicht zuletzt über Minderheiten. So stand neben zwei als Frauen verkleideten Männern auch ein mit geschwärztem Gesicht und Baströckli ausstaffierter «Wilder» auf der Bühne und schwang einen grossen Knochen, den er sich zur Belustigung des Publikums auch mal wie einen Penis zwischen die Beine hielt. Zudem wurde der Clip einer früheren Veranstaltung eingespielt, an der ein stereotyp dargestellter Homosexueller und eine Prostituierte für grölendes Gelächter sorgten.

Das Wort nonbinär gab den Ausschlag

Als der für Licht und Ton engagierte Meyer diese Szenen sah, beschloss er, die Sache an die Öffentlichkeit zu bringen. Er sei sich zwar einiges gewohnt, sagt er, und berichtet von einem Anlass in einem Golfclub, wo eine schwarze Sängerin gemäss dem Präsidenten «eigentlich nicht zugelassen» gewesen sei und auch von einer Hochzeit in Küsnacht, «wo der Brautzeuge unwidersprochen die Vermehrung der weissen Rasse» gelobt habe. «In der Schweiz gibt es mehr Rassismus, als man denkt», so Meyer. Doch der Zünfter-Anlass habe dies übertroffen: «Dieser Rassismus war eine neue Dimension für mich.»

Auslöser für seine Empörung war aber vor allem das Wort nonbinär, das im Saal in einem herabsetzenden Sinn benutzt wurde: Meyer ist selbst in einer Beziehung mit einer nonbinären Person. So entschied er sich dafür, das Erlebte an die Öffentlichkeit zu bringen – auch wenn ihm klar ist, dass er sich beruflich damit Schaden zufügt.

Denn von Seiten der Veranstalterin wurde ihm nach Erscheinen des Artikels im «Tagi» mitgeteilt, dass er das in ihn gesetzte Vertrauen massiv missbraucht habe. Das findet er schade: «Man verpasst mit dieser Haltung die Chance, eine solche Darbietung grundsätzlich zu hinterfragen.» Gegenüber der Zeitung wollte sich niemand von den Veranstaltern oder den teils hochkarätigen Gästen – anwesend waren etwa Zoo-Verwaltungsrat Martin Naville und Swiss-Life-Präsident Rolf Dörig – zu den Vorfällen äussern.

