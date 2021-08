Beliebte Schweizer Vornamen 2020: Wieder einmal Mia und Noah

Wieder einmal Mia und Noah : Das waren 2020 die beliebtesten Kinder-Vornamen

Mia und Noah waren 2020 in der Schweiz die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Beide Namen waren in den letzten Jahren oft auf dem ersten Platz.

Die Namen Noah (507) und Mia (461) wurden im letzten Jahr am häufigsten vergeben, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilt. Auf Platz zwei folgen Liam (372) und Emma (407). Matteo (359) und Mila (350) runden das Podest ab. Damit verdrängt Noah Liam vom ersten Platz. Bei den Mädchen gab es keine Veränderung. Auch war Emma im Vorjahr erneut der zweitbeliebteste Mädchenname.

Noah war bereits 2010, 2011 sowie von 2013 bis 2017 am beliebtesten. Mia war in den Jahren 2013, 2015, 2016 und 2019 auf dem ersten Platz.

Die Beliebtheit der Vornamen unterscheidet sich nach Sprachregion. Noah und Mia waren in der Deutschschweiz am beliebtesten. In der französischsprachigen Schweiz standen Gabriel und Emma an erster Stelle. Leonardo und Sofia waren in der italienischsprachigen Schweiz am beliebtesten.