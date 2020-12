2020 neigt sich dem Ende zu – Zeit für Top-10-Listen. Folgende Videos wurden laut Youtube in der Schweiz am meisten angeschaut.

Darum gehts Youtube hat ein Ranking der in der Schweiz am meisten geschauten Videos (ausschliesslich Musikvideos) veröffentlicht.

Mehr als die Hälfte davon thematisieren Covid-19.

Oben in der Bildstrecke findest du zudem die Top 10 der auf Youtube erfolgreichsten offiziellen Musikvideos aller Zeiten.

10. Platz

Titel: Coronavirus, wir schaffen auch das!

Im März dieses Jahres, als der Bundesrat erstmals wegen Covid-19 einen Lockdown verordnete, veröffentlichte Stefan Büsser (35) mithilfe von Arzt und Komiker-Kollege Fabian Unteregger ein Youtube-Video darüber, wie wir das Virus besiegen können. Büsser sprach dabei aus der Sicht eines Hochrisikopatienten – er hat Diabetes und leidet an der Lungenkrankheit zystische Fibrose.

9. Platz

Titel: Coronavirus Song (Zündhölzli vom Mani Matter)

Auch das neuntplatzierte Video stammt aus der Schweiz und handelt von Corona. Der Youtuber Aditotoro (21) lud Anfang März eine Corona-Parodie des Mani-Matter-Klassikers «Zündhölzli» hoch und traf damit wohl einen Nerv.

8. Platz

Titel: Coronavirus – unnötiger Alarm bei Covid-19?

Kein Wunder, dass der ZDF-Clip mit diesem polarisierenden Titel fleissig geklickt wurde. Professor Harald Lesch (60) diskutiert darin die Behauptung eines ehemaligen Lungenarztes, dass die internationale Aufregung um Covid-19 reine Hysterie sei.

7. Platz

Titel: Juju Fitcats – Clash Tibo Inshape (Clip Officiel)

Das erste Video auf der Liste, dass sich nicht um die Pandemie dreht und nicht auf Deutsch beziehungsweise Schweizerdeutsch ist: ein wohl nicht ganz ernst gemeinter Diss-Track der französischen Fitness-Youtuberin Juju Fitcats (25) über ihren Liebsten, den Fitness-Youtuber Tibo Inshape (28). «Reis, Truthahn, Essen – das sind die einzigen drei Worte, die du kennst», lautet eine der Zeilen.

6. Platz

Titel: Building the Most Secret Underground House and Water Slide to Swimming Pool Underground

In diesem fast schon meditativen, knapp 15-minütigen Video bauen zwei Männer mit gerade mal einem Werkzeug und ihren blossen Händen einen geheimen unterirdischen Unterschlupf samt Pool und Wasserrutsche.

5. Platz

Titel: Le Pire Stagiaire: Le rappeur

In seinem TV-Format «Le Pire Stagiaire» gibt sich der französische Comedian Greg Guillotine (37) jeweils als Praktikant aus und geht diversen Vorgesetzten dabei einen Tag lang richtig übel auf die Nerven. Jene Folge, in der er den Rapper JNR (19) zur Verzweiflung treibt, ist in der Schweiz besonders beliebt.

4. Platz

Titel: Corona geht gerade erst los

Auf den vierten Platz schafft es ein Video der deutsch-vietnamesischen Chemikerin und Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim (33), die auf ihrem Kanal regelmässig wissenschaftliche Themen auf leicht verständliche Art behandelt. Ihren Beitrag darüber, wie lange es wohl dauern wird, bis wir nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zur Normalität zurückkehren können, ist ihr bis dato erfolgreichstes Youtube-Video.

3. Platz

Titel: 16.03.2020 - BR zu: Coronavirus (Covid-19): Aktueller Stand und Entscheide

Wer hätte gedacht, dass ein Livestream einer Medienkonferenz des Bundesrats 2020 das drittbeliebteste Youtube-Video der Schweizerinnen und Schweizer werden könnte? Das öffentliche Update zur Covid-19-Lage in der Schweiz vom 16. März hat dies tatsächlich hingekriegt.

2. Platz

Titel: SRF Zwei am Morge

Ja, nichts hat uns dieses Jahr wohl so interessiert wie das Coronavirus. Besonders beliebt war hierzulande ein Techno-Pandemie-Remix des SRF-Formats «Zwei am Morge». «Dieser Track besteht ausschliesslich aus den Klängen eines Wasserhahns sowie zwei Pressekonferenzen des Bundesrats und Videos der 2AM-Community», heisst es dazu im Beschrieb dieses etwas verrückten Videos.

1. Platz

Titel: 60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House

Das meistgesehene Youtube-Video in der Schweiz ist so was wie eine De-luxe-Ausführung des sechstplatzierten Videos. In zwei Monaten buddelt ein Mann allein und mit nur einem Werkzeug ein wirklich eindrückliches Poolhaus in den Boden. Das Becken füllt er dann tatsächlich von Hand mit nur einem Krug auf.