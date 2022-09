Queen Tod: Das waren ihre 10 bewegendsten Momente im Leben

So geht es nach dem Tod der Queen weiter. Das minutiöse Protokoll. 20 Minuten

Darum gehts Im Alter von 96 Jahren ist Queen Elizabeth am Donnerstag, 8. September 2022 gestorben.

Ihr Leben war gezeichnet von Höhen und Tiefen.

Ein Überblick über die bewegendsten Momente der Monarchin.

Am 21. April 1926 erblickte Elizabeth Alexandra Mary in Mayfair, London das Licht der Welt. Da Lilibet, so ihr Kosename, damals in der Thronfolge auf Rang drei stand, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand, dass genau sie die Königin des Vereinigten Königreichs werden wird. Und mit 70 Jahren Regentschaft war sie sogar die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte der Krone. Doch es gab in ihrem Leben auch viele traurige Momente und harte Schicksalsschläge, die sie verkraften musste. Ein Rückblick, auf die bewegendsten Momente ihrer 96 Jahre.

Prinz Philip, ihr Lebenselixier

Er war die Liebe ihres Lebens – bis zum letzten Tag. Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth Philip Mountbatten in der Westminster Abbey in London. Bereits im zarten Alter von 13 Jahren hatte sich die Prinzessin in den in Griechenland geborenen Soldaten verliebt. Mit regelmässigen Briefen blieben die beiden stets in Kontakt, bis sie sich 1946 schliesslich heimlich, mit dem Einverständnis von ihrem Vater, König George VI. verlobten. Doch dies war an eine Bedingung geknüpft: Das junge Paar musste mit der offiziellen Verlobung bis nach Elizabeths 21. Geburtstag warten, weshalb die Verkündung erst am 9. Juli 1947 erfolgte. Noch im selben Jahr fand die Traumhochzeit mit rund 2000 geladenen Gästen statt, doch der Zweite Weltkrieg überschattete dir Feierlichkeit noch immer. Wegen der anhaltenden Rationierungen musste die damalige Elizabeth ihr Kleid, das aus elfenbeinfarbenem Duchesse-Satin, mit Kristallen und 10 ' 000 Saatperlen dekoriert war, mit Rationierungsmarken kaufen.

Die Krönung ihrer Liebe

Am 14. November 1948, nicht mal ein Jahr nach der royalen Hochzeit, bekam Elizabeth ihr erstes Kind: Prinz Charles. Es soll keine einfache Geburt für die damals 22-Jährige gewesen sein, doch sie und ihr Ehemann Prinz Philip waren überglücklich. Das Familienglück war perfekt. Im August 1950 folgte das zweite Kind, Prinzessin Anne. Erst zehn Jahre später kam Prinz Edward und nochmal vier Jahre darauf das Nesthäkchen Prinz Andrew – der bis zuletzt als ihr liebster Sohn galt – zur Welt.

Einer ihrer glücklichsten Tage im Leben: Die Hochzeit mit ihrem geliebten Prinz Philip. imago/UIG

Die Kehrtwende ihres Lebens

Der 6. Februar 1952 war der Tag, der das Leben von Queen Elizabeth II. komplett verändert hat: Während eines Urlaubs in Kenia erfuhr die erst 25-jährige Prinzessin vom Tod ihres Vaters, König George VI. Daraufhin eilte sie zurück nach Grossbritannien und stellte sich der Verantwortung, die von da an auf ihr, als Thronfolgerin lastete. Ein Jahr später, am 2. Juni 1953 wurde sie schliesslich in der Londoner Westminster Abbey zur Königin gekrönt. Es war das erste Mal, dass eine solche Zeremonie live im Fernsehen übertragen wurde. Entsprechend gross war auch das Interesse weltweit: geschätzte 300 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, um diesen grossen Tag mitzuverfolgen.

Anschlag auf die Queen

Ein Horror-Szenario ereignete sich im Juni 1981: Ein 17-jähriger Teenager schoss während einer jährlichen Truppenparade auf die Queen, die auf ihrem Pferd ritt. Sechs Schüsse feuerte der Schütze direkt auf sie ab. Wie sich später zeigte, hatte es sich dabei um Platzpatronen gehandelt, doch später wurde klar, dass er scharfe Munition verwenden wollte. Der Täter wurde zu fünf Jahren Gefängnisstrafe verurteilt und nach drei Jahren vorzeitig entlassen.

Bombenanschläge während Parade

Am 20. Juli 1982 kam es im Hyde Park und im Regent's Park während einer Parade der British Armed Forces zu zwei Bombenanschlägen. Dabei wurden insgesamt 31 Menschen bei dem Anschlag verletzt. Elf kamen ums Leben. Die Queen war nach dem Attentat völlig am Boden zerstört und bezeichnete diesen Augenblick als «schrecklichsten Moment in ihrem Leben».

Ihr persönliches Schreckensjahr 1992

In einer Fernsehansprache im November 1992 betitelte die Queen das Jahr 1992 als «Schreckensjahr». Mehrere Ereignisse führten zu diesem Urteil: Die Ehekrise von Prinzessin Diana und ihrem Sohn Prinz Charles sorgte damals konstant für negative Schlagzeilen. Im März 1992 trennte sich Elizabeths zweiter Sohn Prinz Andrew von seiner Frau Sarah Ferguson. Kurz darauf folgte auch noch die Scheidung ihrer Tochter Prinzessin Anne und Mark Phillips. Ende 1992 brach auch noch ein Feuer in Windsor Castle aus, das Schloss wurde dabei schwer beschädigt.

Schloss Windsor steht lichterloh in Flammen. Es war ein geliebter Rückzugsort der Queen. Tim Graham Photo Library via Get

Dianas Tod und die Kritik an der Queen

Am 31. August 1997 erschütterte der Tod von Lady Diana die Queen, das Königshaus und die Welt. Diana starb mit gerade mal 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris. Auf der Flucht vor Paparazzi verunglückte ihr Wagen in einem Tunnel. Die ganze Welt stand unter Schock. Auch die Queen trauerte, doch nicht in der Öffentlichkeit. Sie reiste nicht, wie das Volk es erwartete, aus ihrem Sommerurlaub aus Schottland nach London zurück. Und sie verlor tagelang in der Öffentlichkeit kein Wort über den Tod von Diana. Ein Verhalten, für das die Queen von den Medien und vom Volk scharf kritisiert wurde. Doch sie tat dies nicht ohne Hintergedanken: Sie schottete sich und ihre Enkelkinder, Dianas Söhne Prinz William und Prinz Harry ab. Sie wollte die beiden trauernden Teenager, die damals gerade mal zwölf und 15 Jahre alt waren, vor den Medien schützen und ihnen einige Tage Ruhe geben, um die schreckliche Nachricht zu verarbeiten.

Trauriges Goldjubiläum

2002 feiert Elisabeth ihr goldenes Thronjubiläum. Das aber steht im Zeichen der Trauer. Ihre Schwester Margaret und ihre Mutter sterben binnen eines Monats. Margaret war bereits von zwei Schlaganfällen gezeichnet. Queen Mum erreichte das stolze Alter von 101 Jahren.

2002 verstarb die Queen Mum. Tim Graham Photo Library via Get

Das Abdrehen ihres Lieblingsenkels

Harry galt immer stets als Lieblingsenkel der Königin. Und als Lieblings-Royal der Briten. Egal, ob er mit Saufgelagen oder im spassig gemeinten Nazi-Outfit für Stirnrunzeln sorgte. Doch nach der Hochzeit mit US-Schauspielerin Meghan Markle wendet sich rasch das Blatt. Um vor Paparazzi sicher zu sein, siedeln beide nach Kalifornien über. «Normal» wollen sie leben, ohne königliche Verpflichtungen, sich ganz der Wohltätigkeit widmen. Doch von Privatheit ist nichts zu spüren, die Sussexes geraten immer wieder ins Kreuzfeuer der Klatschpresse. Grund: Harry und seine Ehefrau rechnen gnadenlos mit seiner Familie ab. Öffentlich! Ein Verhalten, mit dem die Monarchin bis kurz vor ihrem Tod offenbar zu kämpfen hatte.

Der schwere Abschied von Prinz Philip

Am 9. April 2021 starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren an Altersschwäche. Während 73 Jahren gingen sie Seite an Seite gemeinsam durchs Leben. Der Gatte der Queen schlief friedlich in seinem Bett auf Windsor Castle ein. Königin Elizabeth war in den letzten Stunden seines Lebens bei ihm. Es war sein letzter Wunsch, zu Hause zu sterben und nicht in ein Krankenhaus zu müssen. Diesen Wunsch hat ihm die Queen erfüllt. Prinz Philip galt immer als der Fels in der Brandung für die Königin. Sie selbst sagte einst über ihren Ehemann: «Er war ganz einfach meine Stärke und Ausdauer in all den Jahren».

Sie hatten stets Spass: Queen Elizabeth und ihr geliebter Gatte Prinz Philip. Getty Images