Nippelblitzer und Ehren-Palme - Das waren die Highlights des ersten Festival-Tages in Cannes

US-Model Bella Hadid (24) erinnert in ihrer Robe und mit der Hochsteckfrisur an Filme aus dem Hollywood längst vergangener Zeiten.

Und auch dieses Jahr hat sich alles, was in der Filmwelt Rang und Namen hat, auf dem roten Teppich versammelt.

Spike Lees himbeerfarbener Anzug und die Spezial-Nikes

Jodie Foster bekommt Ehren-Palme

Schon mit 13 Jahren stand Jodie Foster, heute 58, das erste Mal auf dem roten Teppich in Cannes. Damals hat sie die goldene Palme für ihre Rolle im Film «Taxi Driver» von Regisseur Martin Scorsese (78) erhalten. Jetzt, 45 Jahre später, wird die Schauspielerin abermals ausgezeichnet: An der Eröffnungszeremonie des diesjährigen Festivals hat der Spanische Regisseur Pedro Almodóvar (71) ihr die Ehren-Palme für ihre aussergewöhnliche Karriere verliehen.

Der Nippelblitzer dieser Unbekannten

Eine Besucherin des 74. Film Festivals von Cannes löste ein regelrechtes Blitzlichtgewitter aus, als sie an der Vorführung des Musicals «Annette» auf dem roten Teppich für die Fotografen posierte. Grund dafür war nicht etwa ihr cremefarbener Rock mit dem Blattgold-Muster (auch schön), sondern ihr lockeres Crop-Top, das sich, während sie die Hände in den Nacken legte, ebenfalls erhob. Eine Hommage an die bereits verstorbene Schauspielerin Simone Silva, die schon in den Fünfzigerjahren einen solchen Promo-Stunt gewagt hatte? Wer die Besucherin ist, haben wir und die Pressevertretenden vor Ort leider bisher nicht rausgefunden.