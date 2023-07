Griechenland: Das waren die letzten Worte der Lösch-Piloten von Euböa

Bei den Piloten handelte es sich um den Geschwaderführer Christos Moulas (34) und den stellvertretenden Geschwaderführer Pericles Stefanidis (27). Als sie über den Flammen flogen, streifte ihre Canadair CL-215 einen Baum, wodurch das Flugzeug an Höhe verlor. Kurz vor dem Absturz hatten sie versprochen, einen letzten Versuch zu unternehmen, die Waldbrände in den Bergen einzudämmen.

Dreitägige Trauer

Nach der Tragödie, die sich am Dienstag um 15 Uhr ereignete, haben die griechischen Streitkräfte eine dreitätige Trauer ausgerufen. Lokalen Medien zufolge war Staffelführer Christos Moulas verheiratet und seine Frau ist im dritten Monat schwanger. Der 34-Jährige soll eine Leidenschaft für Flugzeuge gehabt und oft Bilder von seinen Flügen in den sozialen Medien gepostet haben.

Absturz erinnert an 2007

Der stellvertretende Geschwaderführer Pericles Stefanidis habe schon seit seiner Kindheit davon geträumt, in die Lüfte zu steigen. Wie Moulas verliess nun auch der 27-Jährige die Welt als Held. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schrieb in einer Erklärung: «Wir Griechen trauern heute über den tragischen Tod unserer Piloten Christos Moulas und Pericles Stefanidis in Euböa.»

Bereits vor fast genau 16 Jahren ereignete sich auf Euböa eine ähnliche Tragödie. Am 23. Juli 2007 verloren zwei griechische Piloten bei der Bekämpfung von Waldbränden ihr Leben. Sie waren in die Region entsandt worden, um die Flammen in der Nähe der Stadt Styra zu bekämpfen, die nur 30 Minuten von der Stelle entfernt ist, an der sich der Absturz vom Dienstag ereignet hat.