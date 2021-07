Unbekannte leeren Küche - «Das waren Festbrüder, die auf dem Nachhauseweg hungrig wurden»

In die Wohnung eindringen konnten die Männer, da das Paar vergessen hatte, die Haustüre ihrer Wohnung an der Escherfeldstrasse in Walenstadt abzuschliessen.

In der eigenen Küche traf Verena Hartmann in der Nacht auf Samstag auf zwei Männer, die am Herd standen und kochten.

Die beiden Männer breiteten sich in der Küche aus und bedienten sich an Lebensmitteln.

Ein Ehepaar wurde in der Nacht auf Samstag in ihrer Wohnung von zwei unbekannten Männern überrascht. Die Unbekannten drangen in die Wohnung an der Escherfeldstrasse in Walenstadt SG ein, wärmten das vom Ehepaar vorbereitete Essen auf, öffneten diverse Lebensmittelpackungen und verspeisten einen Grossteil davon.