Die grosse Kälte ist vorbei: In den nächsten Tagen wird es in weiten Teilen der Schweiz frühlingshaft warm. Nachdem es vor allem im Mittelland die letzten Wochen trüb, grau und kalt war, locken nun Temperaturen von bis zu 18 Grad viele aufs Land und in die Berge. Auf das Gemüt habe der Wetterumschwung sehr positive Auswirkungen, sagt der Psychologe Ben Kneubühler. «Je länger die Tage werden und je wärmer es wird, desto mehr kommt Lebensfreude auf.» Viele litten während dem langen Winter und den kurzen Tagen an einem Stimmungstief, der nun hoffentlich bald ein Ende nehme.