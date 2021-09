Das Warten auf den neuen James Bond «No Time to Die» hat sich gelohnt.

Ab Donnerstag ist Daniel Craig (53) in den Schweizer Kinos als James Bond zu sehen. Er übernimmt die Rolle zum letzten Mal: Nach «No Time to Die» ist für den Briten Schluss.

Der fast drei Stunden lange Film hat es in sich: Darum ist «No Time to Die» so sehenswert.

Ein letztes Mal steht Daniel Craig (53) lässig an der Bar und bestellt einen Wodka Martini, natürlich «geschüttelt, nicht gerührt». Ein letztes Mal manövriert Craig gekonnt einen Sportwagen über halsbrecherische Bergstrassen. Und ein letztes Mal nimmt er es mit den grössten Schurken der Welt auf. «No Time to Die» markiert den Abschied des Schauspielers von der ikonischen Rolle des James Bond, die er nun 15 Jahre lang verkörpert hat.

Zugegeben: Hinter so einigen grossen Bond-Momenten steckt wohl auch im 25. 007-Film, der am Donnerstag in den Schweizer Kinos anläuft, ein Stunt-Double. So oder so wird im Laufe des knapp dreistündigen Films aber deutlich, dass zur letzten Darbietung von Craig die ganz grossen Geschütze aufgefahren wurden. Wir fassen die Highlights von «No Time to Die» zusammen, die den Film sehenswert machen.