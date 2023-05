Brienz GR: Das Warten auf den Felssturz dauert an – so leiden die Betroffenen

Alle Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz GR mussten das Dorf verlassen. Wann sie zurückkehren können, ist weiterhin unklar. «Die Evakuierung stellt für die Bevölkerung eine sehr grosse Belastung dar. Sie können nicht in ihren eigenen vier Wänden wohnen und vor allem wissen sie nicht, wie lange das noch geht», sagte Christian Gartmann, Mitglied des Gemeindeführungsstabs der Gemeinde Albula/Alvra, am Mittwoch gegenüber 20 Minuten.

Das Leben werde kompliziert und aufwendig. «Vielleicht hat jemand etwas nicht genommen, was er jetzt unbedingt braucht oder in Zukunft brauchen könnte. Sie sind nicht in einer angenehmen Situation», so Gartmann. Vor allem die grosse Unsicherheit, wie lange sie noch hier bleiben müssen und was passiert, wenn der Rutsch kommt, mache vielen zu schaffen.