Dabei gilt das Wasser in Bern als besonders rein. Manche Berner füllen sich das Wasser für Zuhause ab.

Auf dem sagenumwobenen Glasbrunnen im Berner Bremgartenwald steht derzeit ein «Kein Trinkwasser»-Schild. Für Bernerinnen und Berner kaum vorstellbar: Das Wasser des Glasbrunnens gilt im lokalen Volksmund als das reinste in der Stadt Bern. Manche schreiben dem Wasser gar geheimnisvolle Kräfte zu und füllen das Quellwasser literweise in Karaffen oder PET-Flaschen ab, um es Daheim geniessen zu können. Darauf sollte jedoch derzeit verzichtet werden. «Bei den jüngsten Messungen des Trinkwassers beim Glasbrunnen im Bremgartenwald wurden Kolibakterien entdeckt», sagt Stefanie Gerber Frösch, Sprecherin der Burgergemeinde Bern. Der gemessene Kolibakterien-Wert ist laut den Burgern tief.

Noch ist unklar, woher die Verunreinigung herrührt. Denkbar wäre, dass der natürliche Filterprozess wegen des raschen Wechsels vom trockenen Sommer in den regnerischen Herbst überfordert ist, so Gerber Frösch: «Die Wassermenge in den Leitungen ist vielleicht derzeit zu gross.» Damit die Berner Stadtbevölkerung bald wieder aus ihrem liebsten Quellbrunnen trinken kann, soll eine spezialisiert Firma die Leitungen durchspülen. «Wir gehen davon aus, dass nach erfolgter Reinigung und neuen Messungen das Glasbrunnenwasser wieder trinkbar ist.» Wann dies genau der Fall sei, könne noch nicht abgeschätzt werden. Gerber Frösch: «Wir geben uns Mühe, dass die Berner Bevölkerung nicht mehr lange auf das Quellwasser verzichten muss.»