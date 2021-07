Thun flutet Sporthalle - «Das Wasser hätte die Halle wie ein Schiff nach oben gedrückt»

Die Hochwassersituation am 14. Juli 2021 in Thun.

Auch in der Stadt Thun sollen Schläuche den See daran hindern, über die Ufer zu treten.

Die Stadt Thun versucht Strukturschäden an der Lachenhalle zu verhindern und hat dafür zu einem vielleicht nicht allzu bekannten Mittel gegriffen. Kurzerhand wurde die Heimspielstätte des Handballclubs Wacker Thun geflutet, wie die Stadt auf Twitter schreibt.

Der Grundwasserspiegel sei viel zu hoch gewesen, sagt Heinz Wegmüller (59), Chef Regionales Führungsorgan Stadt Thun plus. Und wenn das Grundwasser anfange, gegen die Lachenhalle zu drücken, würde sich diese anheben – wie ein Schiff, das im Wasser in die Höhe gedrückt wird. «Irgendwann hält der schwächste Punkt des Gebäudes dem Druck nicht mehr stand – und im schlimmsten Fall kommt es zum Totalschaden.

Wann wieder Handball gespielt werden kann, ist offen

Um Gegendruck zu bieten, haben wir Grundwasser in die Lachenhalle gelassen.» Die Stadt Thun und das Regionale Führungsorgan Thun Plus hätten dabei gemäss den Handlungsanweisungen der Thuner Objektschutzkarte gehandelt, die bei den Hochwassern 1999 und 2005 erstellt worden sei. «Im Moment pumpen wir kein Wasser mehr in die Turnhalle – doch müssen wir die Situation weiterhin beobachten und bei Veränderungen des Grundwasserspiegels entsprechend handeln.»