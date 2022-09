Region Marken in Italien : «Das Wasser hat Mutter und Schwester vor meinen Augen mitgerissen»

In Barbara, einem Vorort der besonders hart von den Unwettern getroffenen Stadt Senigallia in der italienischen Region Marken, kam es zu einem besonders erschütternden Drama. Als am Donnerstagabend um 21 Uhr eine Familie fluchtartig ihre Wohnung verliess und sich mit zwei Autos in Sicherheit bringen wollte, wurden Mutter, Tochter und Sohn vom stark angeschwollenen Fluss Nevola erfasst.

In Pianello di Ostra starben vier Menschen in den Fluten. Zwei von ihnen sind Giuseppe (65) und sein Sohn Andrea T. (25), der in der örtlichen Fussballmannschaft kickte. Die beiden wurden in ihrer eigenen Garage im Postgebäude von einer Walze aus Wasser und Schlamm überrascht und eingeschlossen. Sie hatten keine Chance. Diego C. (51), Vater zweier Kinder, erlitt das gleiche Schicksal – auch er ertrank in seiner Garage. Der über 80 Jahre alte Fernando O. wurde tot in seinem Keller gefunden, wie «L’Occhio» berichtet. Auch in Trecastelli kam eine 70 Jahre alte Frau ums Leben. Und in Bettolelle fanden die Rettungskräfte einen Mann ertrunken in seinem Auto vor.