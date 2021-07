Birsfelden BL - «Das Wasser stieg und stieg immer weiter»

In Birsfelden kam es am Dienstag bei einer Wohngenossenschaft am Fröschenweg zu einem Rohrleitungsbruch.

Am Dienstagnachmittag gab es am Fröschenweg in Birsfelden einen Wasserleitungsbruch.

Ein Wasserleitungsbruch legte am Dienstagnachmittag einen ganzen Wohnblock am Fröschenweg in Birsfelden trocken. Das berichtet eine News-Scoutin, die in der betroffenen Liegenschaft wohnt. Sie habe durch das Fenster beobachtet, wie das Wasser auf der Strasse stetig stieg. «Ich hatte Angst, weil ich nicht wusste, was gerade passierte und wie hoch es noch steigen würde. Das Wasser stieg und stieg immer weiter», berichtet die Rentnerin aufgeregt.