iX5 Hydrogen: Das Wasserstoffauto von BMW geht in Produktion

Wasserstoff – ein Thema, das die Fachwelt spaltet. Für die einen sind Brennstoffzellenfahrzeuge der Heilsbringer, andere können sich diese Antriebsart höchstens im Schwerverkehr vorstellen, manche verweisen stur auf den Wirkungsgrad und pochen daher auf den rein batterieelektrischen Antrieb. Und dann gibt es noch den Wasserstoff-Verbrennungsmotor – langsam wird es verwirrend.

«Das fehlende Puzzleteil»

Der Brennstoffzellenantrieb funktioniert so: Man tankt gasförmigen Wasserstoff in einen Drucktank im Auto. Daraus wird direkt an Bord in einer Brennstoffzelle Strom erzeugt, der dann einen Elektromotor und somit das Auto antreibt. Aus dem Auspuff strömt als Restprodukt reiner Wasserdampf. Klingt traumhaft, hat aber auch Nachteile, etwa die sehr energieaufwendige Herstellung des Wasserstoffs oder die schwierige Transportkette.

Dennoch arbeiten mehrere grosse Autohersteller an diesem Thema. Toyota und Hyundai haben seit Jahren Wasserstoffmodelle in der Palette, andere forschen zumindest an dieser Technologie. Auch BMW gehört dazu – nun starteten die Bayern die Produktion einer Kleinserie von weniger als hundert Fahrzeugen, die für Demonstrations- und Erprobungszwecke für verschiedene Zielgruppen eingesetzt werden. Diese Testgruppen sollen sich fahraktiv einen Eindruck von den Eigenschaften des BMW iX5 Hydrogen verschaffen. Dahinter stecken durchaus ernste Verkaufsabsichten. «Wasserstoff ist das fehlende Puzzleteil für emissionsfreie Mobilität», ist BMW-Chef Oliver Zipse überzeugt. «Denn eine einzige Technologie wird nicht ausreichen, um klimaneutrale Mobilität weltweit zu ermöglichen.»

Die Brennstoffzelle im iX5 Hydrogen stammt aus einer Kooperation mit Toyota. BMW Der Antrieb erfolgt elektrisch auf die Hinterräder. Mit einer Tankfüllung (6 kg Wasserstoff) sollen über 500 Kilometer möglich sein. BMW Die Bedienung eines Wasserstoffautos ist wie in jedem anderen Elektroauto auch. BMW

Die Brennstoffzelle im iX5 stammt aus einer Kooperation mit Toyota. Eine speziell für dieses Fahrzeug entwickelte Li-Ionen-Batterie mit weniger als 10 kWh Kapazität speichert den in der Brennstoffzelle erzeugten Strom sowie die im Schubbetrieb und beim Bremsen zurückgewonnene Energie und sorgt damit für ausreichend Strom zur Beschleunigung. E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik sind in einem kompakten Gehäuse an der Hinterachse vereint und erzeugen eine maximale Leistung von 295 kW/401 PS. Damit spurtet der iX5 Hydrogen in sechs Sekunden auf 100 km/h und erreicht ein mögliches Dauertempo von 185 km/h – kurzzeitig sind bis 205 km/h möglich.

Kein CO2-Ausstoss