Street Parade: «Das WC-Angebot war lächerlich» 

Am Samstag tanzten 920’000 Partygängerinnen und Partygänger an der Street Parade und machten Zürich zur Techno-Hauptstadt. Das Wetter war gut und die Temperaturen führten dazu, dass die Partybegeisterten gut beraten waren, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen.

Wer viel trinkt, der spürt früher oder später seine Blase. Um zu verhindern, dass Wildpinkler einen üblen Geruch in der Stadt hinterlassen, kommunizierten die Organisierenden im Vorfeld, dass im Vergleich zum Züri Fäscht 100 zusätzliche WC-Anlagen platziert werden. Die Veranstaltenden wollten damit erreichen, dass es in der Stadt weniger nach Urin stinkt, als nach dem Züri Fäscht.

«Zwei Franken für die Toilette – eine Frechheit»

Von den zusätzlichen Toiletten hat D. A.* jedoch nichts mitbekommen. Er habe sich am Bürkliplatz aufgehalten – weil die Platzverhältnisse gut und seiner Meinung nach von dort eine Toilette schnell zu erreichen ist. Letzteres sei aber nicht der Fall gewesen: «Das WC-Angebot war lächerlich. Ich brauchte eine halbe Ewigkeit, bis ich eine Toilette gefunden habe», so A.

Dass es bei einer grossen Ansammlung von Menschen länger dauert, bis man zu einer WC-Anlage kommt, sei ihm bewusst gewesen. Doch die Toleranzgrenze wurde überschritten, als sich der 35-Jährige dann endlich bei einer der WC-Anlagen erleichtern wollte: «Man wird angehalten, nicht wild zu pinkeln, muss dann aber an einer Street Parade zwei Franken zahlen, um zu urinieren. Das ist eine Frechheit.»

Ähnliches erzählt S. F.*, der sich ebenfalls während der Street Parade am Bürkliplatz aufhielt. «Ich weiss nicht, ob die WCs an anderen Orten eher zu finden waren – am Bürkliplatz musste man jedoch mehr Zeit einberechnen, um eine Toilette zu finden.»