World Economic Forum - Das WEF 2022 findet wieder in Davos statt

Die Hoteliers in Davos GR können sich freuen.

Das WEF 2022 findet erneut in der Schweiz statt.

Das WEF ist zurück in Davos.

Die Organisatoren des World Economic Forums haben entschieden: Das WEF 2022 soll in Davos stattfinden. 2021 fiel das WEF der Corona-Krise zum Opfer und es fand nur eine Online-Veranstaltung statt. Nun soll das WEF wieder in alter Form vom 17. bis 22. Januar im Kongresszentrum in Davos über die Bühne gehen.