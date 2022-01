Frühling statt Winter – Das WEF findet im Mai in Davos statt

Das schreibt das WEF in einer Mitteilung am Freitagnachmittag.

Das WEF findet von 22. bis 26 Mai in Davos statt.

Es soll zwischen dem 22. und 26. Mai in Davos ausgetragen werden.

Das WEF findet nun doch noch in diesem Jahr statt.

Maiglöckchen und grüne Wiesen statt Schneeberge und Matsch: Statt im winterlichen Januar findet das Weltwirtschaftsforum (WEF) nun zwischen dem 22. und 26. Mai in Davos statt. Das schreibt das WEF in einer Mitteilung am Freitagnachmittag. Zuvor war es wegen der Omikron-Welle erneut verschoben worden.